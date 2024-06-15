Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı

Kars'ın Kümbetli köyünde besicilik yapan Erol Çolak'ın yetiştirdiği 1 ton 150 kilogramlık 'Şahmurat' isimli boğa, 300 bin liraya satıldı. 28 aylık boğa, Fransız Şarole ırkı ve günde 30 kilogram yem tüketiyor. Boğanın bakıcısı Şaban Çetinkaya, 'Şahmurat'a çocuğu gibi bakıldığını ve ayda bir kez banyo yaptırıldığını belirtti.