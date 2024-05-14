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Kars'ta 1 kişinin makatından uyuşturucu çıktı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 12:35
Kars'ta jandarmanın durdurduğu ticari takside bulunun 1 adamın makatından 2 parça rulo halinde uyuşturucu çıktı.
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