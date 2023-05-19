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Karşıya geçmek isteyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı! Karga böyle saldırdı

İHA
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Giriş: 19.05.2023 10:58
Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, bir karganın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte vatandaşların karga ile imtihanı...
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