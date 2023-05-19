Karşıya geçmek isteyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı! Karga böyle saldırdı

Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, bir karganın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte vatandaşların karga ile imtihanı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN