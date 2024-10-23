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Kars buz kesti, araçların camları dondu

Kars buz kesti, araçların camları dondu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 08:52
Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Kars'ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşların buz mesaisi de başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.
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Kars buz kesti, araçların camları dondu
Kars buz kesti, araçların camları dondu
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