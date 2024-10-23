23 Ekim 2024, Çarşamba
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Kars buz kesti, araçların camları dondu
Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Kars'ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşların buz mesaisi de başladı. Aşırı soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar, yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.