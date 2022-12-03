Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Tokat'ta gerçekleştirilen operasyon doktor ve hasta yakınlarını şaşkına çevirdi. Aşırı kilo aldığını sanıp 2 sene diyet yapan bir kişi kilo veremeyinde doktora başvurdu. Doktor yaptığı muayene sonrası hastayı hemen ameliyata aldı. Yapılan operasyonda vatandaşın karnından çıkarılanlar doktor ve hasta yakınlarını şoke etti. Sağlığına kavuşan kişi "Bir anda kilomuzdan kurtulduk, zayıflamış olduk." dedi.