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Karnından, 10 kiloluk kanserli kitle çıkarıldı

DHA
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Giriş: 20.08.2022 12:49
Adana'da midesinde şişkinlik ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyat edilen Ayşe Arabacı'nın (50) karnından çıkan görenleri hayrete düşürdü.
Karnından, 10 kiloluk kanserli kitle çıkarıldı
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