11 Ekim 2024, Cuma
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Karnı 9 aylık hamile gibiydi içinden 10 kiloluk kitle çıktı
Amasya’da karnı 9 aylık hamile gibi büyüyen kadının içinden yaklaşık 10 kiloluk kitle çıkarıldı. Vücut ağırlığı bir saatlik ameliyat sonrası 80 kilodan 70 kiloya düştü. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, bu kitlenin 47 yıllık meslek hayatında karşılaştığı en büyük kitlelerden biri olduğunu açıkladı.