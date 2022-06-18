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Karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2022 18:32
Karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı. Turizm bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor. Detayları Antalya’da bulunan A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
Karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı
Karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı
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