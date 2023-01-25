25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları “Karne hediyesi et” yalanı! Toplum nasıl manipüle ediliyor? Muhalif medya neden kurgu haber yapıyor?

“Karne hediyesi et” yalanı! Toplum nasıl manipüle ediliyor? Muhalif medya neden kurgu haber yapıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2023 11:28
Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu mikrofon uzattığı çocuğa, "Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" cümlesini söyletip kurgu bir haber yaptı. A Haber hem olayın yaşandığı kasaba hem de çocuğun ailesine ulaştı ve gerçeği ortaya çıkardı. Sonrasında Habertürk, kurgu haberi kabul edip özür diledi. Peki muhalif medya neden kurgu haber yapıyor? Toplum neden yalan haberler ile manipüle ediliyor? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Büşra’nın katilinin internet aramaları kan dondurdu
Büşra'nın katilinin internet aramaları kan dondurdu
Çocuk üzerinden milletin zihnine operayon!
Çocuk üzerinden milletin zihnine operayon!
Türkiye’nin yüzen İHA üssü
Türkiye'nin yüzen İHA üssü
Merdiven altı kozmetik ürünlere denetim
Merdiven altı kozmetik ürünlere denetim
Son yılların en kurak kış sezonu
Son yılların en kurak kış sezonu
O canavardan yeni skandal!
O canavardan yeni skandal!
Tuzla’da korkutan yangın!
Tuzla'da korkutan yangın!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korkunç olay
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korkunç olay
Tunceli’de nesli tükenen keçiyi vurdular
Tunceli'de nesli tükenen keçiyi vurdular
Şarkıcı Seçil’in öldürdüğü Semih’in abisi konuştu
Şarkıcı Seçil'in öldürdüğü Semih'in abisi konuştu
Cem Muhammet, son hali ile sevindirdi
Cem Muhammet, son hali ile sevindirdi
Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 22. yılı
Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 22. yılı
Daha Fazla Video Göster