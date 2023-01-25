25 Ocak 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
“Karne hediyesi et” yalanı! Toplum nasıl manipüle ediliyor? Muhalif medya neden kurgu haber yapıyor?
Habertürk muhabiri Fatmanur Boylu mikrofon uzattığı çocuğa, "Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" cümlesini söyletip kurgu bir haber yaptı. A Haber hem olayın yaşandığı kasaba hem de çocuğun ailesine ulaştı ve gerçeği ortaya çıkardı. Sonrasında Habertürk, kurgu haberi kabul edip özür diledi. Peki muhalif medya neden kurgu haber yapıyor? Toplum neden yalan haberler ile manipüle ediliyor? İşte tüm detaylar…