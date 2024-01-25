Karla kaplı köylerde besicilerin zorlu mesaisi! Vahşi hayvanlara karşı nöbet

Yurdun doğusunda özellikle yüksek kesimlerde sert kış şartları hüküm sürüyor. Bu durumdan olumsuz etkilenenlerin başında da besiciler var şüphesiz. A Haber karla kaplı arazilerde besicilerin zorlu mesaisini ekranlara taşıdı.

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