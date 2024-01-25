25 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Karla kaplı köylerde besicilerin zorlu mesaisi! Vahşi hayvanlara karşı nöbet

Karla kaplı köylerde besicilerin zorlu mesaisi! Vahşi hayvanlara karşı nöbet

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2024 16:52
Yurdun doğusunda özellikle yüksek kesimlerde sert kış şartları hüküm sürüyor. Bu durumdan olumsuz etkilenenlerin başında da besiciler var şüphesiz. A Haber karla kaplı arazilerde besicilerin zorlu mesaisini ekranlara taşıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karla kaplı köylerde besicilerin zorlu mesaisi!
Karla kaplı köylerde besicilerin zorlu mesaisi!
Eşini vurmadan önce yüzüne kezzap atmış
Eşini vurmadan önce yüzüne kezzap atmış
C-160 kargo uçağı acil iniş yaptı
C-160 kargo uçağı acil iniş yaptı
Hayatının dehşetini yaşadı! İşte o anlar
Hayatının dehşetini yaşadı! İşte o anlar
2 otomobilden 35 bin liralık hırsızlık kamerada
2 otomobilden 35 bin liralık hırsızlık kamerada
Maganda! Yol kesti çocuğa küfür etti
Maganda! Yol kesti çocuğa küfür etti
Sarıyer’de polisle çatıştılar!
Sarıyer'de polisle çatıştılar!
Cinayeti itiraf etti bir ceset daha çıktı
Cinayeti itiraf etti bir ceset daha çıktı
Kendi fabrikalarını yakıp sigorta şirketlerini dolandırdılar!
Kendi fabrikalarını yakıp sigorta şirketlerini dolandırdılar!
Öğretim üyesi ailesini katledip intihar etti
Öğretim üyesi ailesini katledip intihar etti
Mersin OSB’de fabrika yangını!
Mersin OSB'de fabrika yangını!
Kahramanmaraş’taki binanın çökme anı!
Kahramanmaraş'taki binanın çökme anı!
Daha Fazla Video Göster