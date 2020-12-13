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Karla kaplı arazide avına böyle koştu! Dakikalarca sesleri dinleyerek avını...
Son dakika haberi... Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken kızıl tilkiler, beyaza bürünen arazilerde avlanırken görüntülendi. Kara yolu yakınlarında avlanan kızıl tilkiler dakikalarca sesleri dinleyerek avını... İşte saniye saniye o anlar!
Son dakika haberi... Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken kızıl tilkiler, beyaza bürünen arazilerde avlanırken görüntülendi. Kara yolu yakınlarında avlanan kızıl tilkiler dakikalarca sesleri dinleyerek avını... İşte saniye saniye o anlar!