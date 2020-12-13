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Karla kaplı arazide avına böyle koştu! Dakikalarca sesleri dinleyerek avını...

AA
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Giriş: 13.12.2020 08:37
Güncelleme:13.12.2020 08:57
Son dakika haberi... Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken kızıl tilkiler, beyaza bürünen arazilerde avlanırken görüntülendi. Kara yolu yakınlarında avlanan kızıl tilkiler dakikalarca sesleri dinleyerek avını...  İşte saniye saniye o anlar!

Son dakika haberi... Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken kızıl tilkiler, beyaza bürünen arazilerde avlanırken görüntülendi. Kara yolu yakınlarında avlanan kızıl tilkiler dakikalarca sesleri dinleyerek avını... İşte saniye saniye o anlar!

Karla kaplı arazide avına böyle koştu! Dakikalarca sesleri dinleyerek avını... KARLA KAPLI ARAZİDE AVINA BÖYLE KOŞTU! DAKİKALARCA SESLERİ DİNLEYEREK AVINI...

Dakikalarca dinleyerek avını...
Dakikalarca dinleyerek avını...
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