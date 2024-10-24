Karısını ve kayınpederini vuran şüpheli “Sinirle yaptım”

Adana'da yaşayan 24 yaşındaki İzzettin Taş boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taş'ı bacaklarından, kayınpederi Salih K.'yı da çenesi ve kolundan tabancayla vurdu. Olay sonrası İzzettin Taş tutuklanırken "Ayşegül benden ayrılacaktı. Görüşmeye gittim. Kayınpederim bizi görüştürmeyince sinirlendim" dediği ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.