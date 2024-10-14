14 Ekim 2024, Pazartesi
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Karısını boynundan vurdu ambulansı hastaneye kadar takip etti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde karısını boynundan vurduktan sonra tabancayı başına dayayan şüpheli, komşuları tarafından engellendi. Otomobiline binerek ambulansın peşinden eşinin kaldırıldığı hastaneye giden zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.