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Karısını boynundan vurdu ambulansı hastaneye kadar takip etti

Karısını boynundan vurdu ambulansı hastaneye kadar takip etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 13:54
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde karısını boynundan vurduktan sonra tabancayı başına dayayan şüpheli, komşuları tarafından engellendi. Otomobiline binerek ambulansın peşinden eşinin kaldırıldığı hastaneye giden zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.
Karısını boynundan vurdu ambulansı hastaneye kadar takip etti
Karısını boynundan vurdu ambulansı hastaneye kadar takip etti
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