12 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Karısını 8 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Pişman değilim' dedi

Karısını 8 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Pişman değilim' dedi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2024 15:17
Antalya’da hakkında uzaklaştırması bulunan, kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada da karısını 1'i boynundan olmak üzere 8 bıçak darbesiyle öldüren kocanın emniyetteki ifadesinde, "Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum, olay günü de arsa satışıyla ilgili kavga ettik" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı koca, soru soran gazetecilere, 'Pişman değilim' açıklamasında bulundu.
Karısını öldürdü, ’Pişman değilim’ dedi
Karısını öldürdü, 'Pişman değilim' dedi
2 dakika arayla iftar bu yıl sona erdi!
2 dakika arayla iftar bu yıl sona erdi!
Üsküdar’da her gün 30 bin kişiye iftar!
Üsküdar'da her gün 30 bin kişiye iftar!
Bakırköyde’ki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bakırköyde'ki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu’ndan sözde açılış töreni!
Ekrem İmamoğlu'ndan sözde açılış töreni!
Ölen kadının cesedini evinde 10 gün sakladı
Ölen kadının cesedini evinde 10 gün sakladı
Beylikdüzü’nde silahla rastgele havaya ateş açtı
Beylikdüzü’nde silahla rastgele havaya ateş açtı
Ormanı, ’Isınmak amacıyla yaktım’ dedi!
Ormanı, 'Isınmak amacıyla yaktım' dedi!
Külotlu çorap cinayeti davasında yeni gelişme
Külotlu çorap cinayeti davasında yeni gelişme
Aç kalan kurt yerleşim yerlerine kadar indi
Aç kalan kurt yerleşim yerlerine kadar indi
İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgaları
İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgaları
’’Kızıma sözlü tacizde bulunup, bir anda saldırdı’’
''Kızıma sözlü tacizde bulunup, bir anda saldırdı''
Daha Fazla Video Göster