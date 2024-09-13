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Karısına kurşun yağdıran cinayet zanlısı:

Karısına kurşun yağdıran cinayet zanlısı: "Hakaret edince dayanamadım"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 13.09.2024 14:23
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini ikametinde ateşli silahla vurarak öldüren katil zanlısı, olayın üzerinden 24 saat geçmeden saklandığı yerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçen zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde barışmak için eve gittiğini ve eşinin hakaret edince dayanamayıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
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