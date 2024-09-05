05 Eylül 2024, Perşembe
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Karısına ahlaksız teklifte bulunan şahısların iş yerini bastı! Öfkeli kocaya meydan dayağı atıldı
Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.