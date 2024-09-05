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Karısına ahlaksız teklifte bulunan şahısların iş yerini bastı! Öfkeli kocaya meydan dayağı atıldı

Karısına ahlaksız teklifte bulunan şahısların iş yerini bastı! Öfkeli kocaya meydan dayağı atıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 00:48
Pendik'te iddiaya göre, sipariş götürdükleri evdeki kadına mesajla arkadaşlık teklif eden şahısların çalıştığı kafeyi basan koca, çalışanlar tarafından darbedilerek bıçaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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