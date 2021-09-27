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Karısı tarafından canice öldürülen polisin annesi: Çocuğum yerine torunumu bağrıma basayım

DHA
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Giriş: 27.09.2021 17:07
Samsun’da, 15 Temmuz 2021 tarihinde Emrullah Çitil, tartıştığı eşi Yasemin Çitil tarafından kendisine ait silahla vurularak öldürüldü. Çitil’in annesi Sebiha Çitil ile ablası Zekiye Gülbahar yaşadıklarını anlattı. Evlatlarından yadigar kalan torunlarını geçici olarak mirasçılık belgesi ile Yasemin Çitil'in babası Bayram Çakmak'a verildiğini söyleyen Sebiha Çitil, çocuğun kendilerine gösterilmediğini belirti.
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