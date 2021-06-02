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Karıncaların tünel kazısı hayretler içinde bıraktı! Bunun adı mucize

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Giriş: 02.06.2021 08:43
Güncelleme:02.06.2021 08:50
Dünyada birbirinden farklı hobiler bulunuyor, bunlardan en ilginç olanlarından birisi ise hiç şüphesiz karınca kolonisi beslemek. Fakat bu ilginç hobi, bizlere muhteşem anlara yakından şahit olma fırsatını veriyor. Bunun en büyük kanıtlarından birisi ise az sonra göreceğiniz fotoğraflar, zira karıncalara kurduğu teraryumda, tünel kazısını kayda alan kişi bizlere eşsiz anları görme şansını tanıyor. İşte karıncaların eşsiz tünel kazısı...
Karıncaların tünel kazısı hayretler içinde bıraktı!
Karıncaların tünel kazısı hayretler içinde bıraktı!
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