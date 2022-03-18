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Karınca yuvasına önce alüminyum sonra beton döktüler!

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Giriş: 18.03.2022 16:48
Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar, eski bir karınca yuvasına on ton beton döktü. Yaptıkları özenli çalışma sonrası ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı.
Karınca yuvasına beton döktüler!
Karınca yuvasına beton döktüler!
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