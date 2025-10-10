10 Ekim 2025, Cuma

Karın ağrısıyla hastaneye gitti kangren olduğunu öğrendi!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti kangren olduğunu öğrendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 10.10.2025 16:08
Kahramanmaraş'ta aniden başlayan karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran kadının bağırsaklarında gelişen kangrenin alınmasıyla sağlığına kavuştu.
