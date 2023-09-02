02 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Karın ağrısı şikayetiyle gitti anneliğini kaybetti! Bursa’da özel hastanede skandal teşhis

Karın ağrısı şikayetiyle gitti anneliğini kaybetti! Bursa’da özel hastanede skandal teşhis

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2023 11:37
Bursa’da yaşayan Derya Kara, yaklaşık 3 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği özel bir hastaneden hayatı kararmış bir şekilde çıktığını belirtti. Ağrılarından dolayı apar topar 2 kere bıçak altına yatan Kara, yanlış teşhisten dolayı anneliğini kaybettiğini ve bununla beraber acılarından kurtulamadığını öne sürdü.
Kocaeli’de korkunç kaza! TIR’ın altına girdi: 1 ölü
Kocaeli'de korkunç kaza! TIR'ın altına girdi: 1 ölü
Karın ağrısı şikayetiyle gitti anneliğini kaybetti!
Karın ağrısı şikayetiyle gitti anneliğini kaybetti!
Sabancı çiftini bekleyen zor süreç
Sabancı çiftini bekleyen zor süreç
Diyarbakır’da bir İtalyan köyü!
Diyarbakır’da bir İtalyan köyü!
Site yöneticisine saldırı ve tehdit!
Site yöneticisine saldırı ve tehdit!
Sahte evlilik siteleri ile dolandırıcılık!
Sahte evlilik siteleri ile dolandırıcılık!
Hastalık dönemine mi girildi?
Hastalık dönemine mi girildi?
Balçık dolu Haliç efektle mavi renge çevrildi!
Balçık dolu Haliç efektle mavi renge çevrildi!
Denizli’de bariyerleri aşan TIR yolcu otobüsüne çarptı
Denizli'de bariyerleri aşan TIR yolcu otobüsüne çarptı
Doğal yaşamın umudu
Doğal yaşamın umudu
İstanbul’da yağış uyarısı
İstanbul’da yağış uyarısı
Diyarbakır’da bir İtalyan köyü
Diyarbakır'da bir İtalyan köyü
Daha Fazla Video Göster