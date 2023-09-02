Karın ağrısı şikayetiyle gitti anneliğini kaybetti! Bursa’da özel hastanede skandal teşhis

Bursa’da yaşayan Derya Kara, yaklaşık 3 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği özel bir hastaneden hayatı kararmış bir şekilde çıktığını belirtti. Ağrılarından dolayı apar topar 2 kere bıçak altına yatan Kara, yanlış teşhisten dolayı anneliğini kaybettiğini ve bununla beraber acılarından kurtulamadığını öne sürdü.