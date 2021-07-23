23 Temmuz 2021, Cuma
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Karikatürist Okan Nasuhoğlu'nun ölümünde flaş detay! Savcılık harekete geçti
Genç karikatürist Okan Nasuhoğlu'nun 17 Haziran tarihinde helyum gazı düzeneğiyle otel odasında cansız bedeninin bulunmasının akabinde kan donduran olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Şüpheli ölümde Nasuhoğlu'nun hemen yanında 7 sayfalık bir intihar mektubu bulundu.