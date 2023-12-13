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Kargolarda iade ücreti uygulanacak mı? E-ticarette yeni dönem

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 11:47
Tİcaret Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren kargo iade masraflarının tüketiciler tarafından ödeneceğine yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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