Kargolarda iade ücreti uygulanacak mı? E-ticarette yeni dönem

Tİcaret Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren kargo iade masraflarının tüketiciler tarafından ödeneceğine yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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