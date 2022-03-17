Kargocular İstanbul'da esnafa saldırdı! Hem bıçakladılar hem de soydular

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Kazım Ü., gelen kargocuların para istemesi üzerine "Ürün karşı ödemeli. Borcum yok" cevabını verdi. Bu karşılık sonrası bıçaklı saldıraya geçen kargocular Kazım Ü.'yü darbetti. Bununla da kalmayan azılı suçlular telefonunu da çaldı.