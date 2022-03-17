17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kargocular İstanbul'da esnafa saldırdı! Hem bıçakladılar hem de soydular

Kargocular İstanbul'da esnafa saldırdı! Hem bıçakladılar hem de soydular

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2022 11:39
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Kazım Ü., gelen kargocuların para istemesi üzerine "Ürün karşı ödemeli. Borcum yok" cevabını verdi. Bu karşılık sonrası bıçaklı saldıraya geçen kargocular Kazım Ü.'yü darbetti. Bununla da kalmayan azılı suçlular telefonunu da çaldı.
Hem bıçakladılar hem de soydular
Hem bıçakladılar hem de soydular
Havalar neden ısınmıyor?
Havalar neden ısınmıyor?
Tramvayda ’yol verme’ kavgası kamerada!
Tramvayda 'yol verme' kavgası kamerada!
Rüyasında ezanı duydu İslam’ı seçti!
Rüyasında ezanı duydu İslam’ı seçti!
İstanbul’da gece yarısı feci kaza
İstanbul'da gece yarısı feci kaza
İşte Oryantal Asena’nın son hali!
İşte Oryantal Asena'nın son hali!
Meteoroloji’den kar uyarısı
Meteoroloji’den kar uyarısı
Halil Falyalı’nın kardeşi konuştu!
Halil Falyalı'nın kardeşi konuştu!
Akli dengesi bozuk şahıs kardeşini bıçakladı
Akli dengesi bozuk şahıs kardeşini bıçakladı
İzmir’de dehşete düşüren görüntüler!
İzmir'de dehşete düşüren görüntüler!
Yurttan kar manzaraları....
Yurttan kar manzaraları....
Böyle avladı! Buzu kırıp...
Böyle avladı! Buzu kırıp...
Daha Fazla Video Göster