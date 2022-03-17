17 Mart 2022, Perşembe
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Kargocular İstanbul'da esnafa saldırdı! Hem bıçakladılar hem de soydular
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Kazım Ü., gelen kargocuların para istemesi üzerine "Ürün karşı ödemeli. Borcum yok" cevabını verdi. Bu karşılık sonrası bıçaklı saldıraya geçen kargocular Kazım Ü.'yü darbetti. Bununla da kalmayan azılı suçlular telefonunu da çaldı.