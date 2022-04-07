07 Nisan 2022, Perşembe
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Kargo teslim kağıdı imzalarken dikkat edin! "Pencere yöntemi"yle 6 milyon 950 bin lira dolandırıldı
Yeşilköy'de emekli kimya mühendisi İskender Akan, kargo teslim kağıdı imzalatılacakken pencere yöntemiyle bir senet imzalattırılıp, 6 milyon 950 bin lira dolandırıldığını iddia etti.