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Kargo teslim kağıdı imzalarken dikkat edin! "Pencere yöntemi"yle 6 milyon 950 bin lira dolandırıldı

DHA
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Giriş: 07.04.2022 14:20
Yeşilköy'de emekli kimya mühendisi İskender Akan, kargo teslim kağıdı imzalatılacakken pencere yöntemiyle bir senet imzalattırılıp, 6 milyon 950 bin lira dolandırıldığını iddia etti.
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