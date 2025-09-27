27 Eylül 2025, Cumartesi

Kargo aracıyla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Giriş: 27.09.2025 13:20
Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 06 EEV 840 plakalı kargo dağıtım aracıyla N.G. (37) yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü N.G. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
