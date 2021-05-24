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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı! 'Selamını almadı' diye vurmuştu! Davada flaş gelişme

İHA
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Giriş: 24.05.2021 16:19
Güncelleme:24.05.2021 16:23
Kardeşlerim dizisinin Doruk'u Onur Seyit Yaran, İstanbul Şişli'de silahlı saldırıya uğramıştı. Yaran'ı, "Allah'ın selamını almadığı" gerekçesiyle vuran Serhat Okuducu hakkında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Okuducu'nun 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
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