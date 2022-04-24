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Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin ablasını sosyal medyayı salladı!
Atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Aybike karakteriyle kendisine hayran bırakan Melis Minkari tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizideki performansıyla kariyerinde hızla yükselen genç oyuncu ekranın en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla adından söz ettiren Minkari, duru güzelliğiyle de beğeni topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Melis Minkari'nin ablası da hayran bıraktı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Melis Minkari'nin ablası...