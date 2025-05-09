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Kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar etti

Kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 09.05.2025 16:28
Olay, saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Kasap Hurşit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ağabey Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ağabey Kamer Karanfilyan, kardeşini silahla vurdu. Ağabeyi tarafından vurulan Murat Karanfilyan, olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra Kamer Karanfilyan, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde ağabey ve kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından iki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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Kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar etti
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