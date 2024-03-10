10 Mart 2024, Pazar
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Kardeşini bacağından vuranı 'uçan tekme' ile durdurdu
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Durmuş Karahan (58), tartıştığı husumetlisi Burak Şarlatan'ı (35) pompalı tüfekle bacağından vurdu. Olayı gören yaralı Şarlatan'ın ağabeyi, şüpheliyi 'uçan tekme' atarak durdurdu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.