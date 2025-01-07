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Kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu!

Kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.01.2025 22:32
Samsun'un Kavak ilçesi Ondokuzmayıs Mahallesi’nde 2 kardeş farklı otomobillerle trafikte seyir halindeyken konuşmak için durdu. Otomobilden inen kardeşlerin konuşması bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Ağabey A.İ. otomobilinden çıkardığı av tüfeği ile kardeşi N.İ.'yi bacağından vurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen ambulans yaralıyı Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı kardeşin tedavisi hastanede devam ederken, Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinden kaçan ağabey A.İ.'yi kısa sürede yakaladı.
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Kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu!
Kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu!
Kardeşini av tüfeğiyle bacağından vurdu!
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