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Kardeşine bisiklet sürmeyi öğretirken maganda kurşunuyla yaralandı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 02.07.2024 16:47
Adana'da evin önünde küçük kardeşine bisiklet sürmeyi öğreten çocuğa maganda kurşunu isabet etti. Ayağından yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken o anlar saniye saniye görüntülendi.
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