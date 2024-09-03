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Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 01:11
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İki kardeşin eski bir husumet nedeniyle kavga ettikleri iddia edilirken Ayhan Öztaş’ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kardeşini vuran Doğan Öztaş ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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