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Kardan Anıtkabir ve Aslanlı Yol yaptı! Baba ve kızdan A Haber’e özel açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2021 09:48
Güncelleme:30.01.2021 09:55
Hakkari'de Anıtkabir’i görmek isteyen kızının isteğini yerine getirmek isteyen inşaat işçisi baba, kızına bir sürpriz yaptı. Evinin bahçesinde biriken kardan Anıtkabir ve Aslanlı Yolu inşaa etti. Baba Mehmet Şerif Karahan ve kızı Hira Karahan A Haber muhabiri Ahmet Çelik’e duygularını anlattı.
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