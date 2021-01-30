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Kardan Anıtkabir ve Aslanlı Yol yaptı! Baba ve kızdan A Haber’e özel açıklamalar
Hakkari'de Anıtkabir’i görmek isteyen kızının isteğini yerine getirmek isteyen inşaat işçisi baba, kızına bir sürpriz yaptı. Evinin bahçesinde biriken kardan Anıtkabir ve Aslanlı Yolu inşaa etti. Baba Mehmet Şerif Karahan ve kızı Hira Karahan A Haber muhabiri Ahmet Çelik’e duygularını anlattı.