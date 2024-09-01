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Karayollarında denetimler aralıksız sürüyor! 2 milyon 365 bin araç denetlendi

Karayollarında denetimler aralıksız sürüyor! 2 milyon 365 bin araç denetlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 18:07
Son bir haftada 2 milyon 365 bin araç denetlendi, kural ihlali yapan 445 bin 375 sürücüye cezai işlem uygulandı. Vatandaşların karayollarında güvenli seyahati için trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
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