Karayollarında denetimler aralıksız sürüyor! 2 milyon 365 bin araç denetlendi

Son bir haftada 2 milyon 365 bin araç denetlendi, kural ihlali yapan 445 bin 375 sürücüye cezai işlem uygulandı. Vatandaşların karayollarında güvenli seyahati için trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN