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Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları! Gemi karaya oturdu Boğaz trafiği durdu

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 07.05.2024 11:27
Güncelleme:07.05.2024 11:27
Son dakika haberleri... İstanbul'da Mısır'a doğru seyir halindeki yük gemisi makine arızası nedeniyle karaya oturdu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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