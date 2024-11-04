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Karavana giren hırsızı suçüstü yakaladı

Karavana giren hırsızı suçüstü yakaladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 12:33
Güncelleme:04.11.2024 12:34
Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki karavanında gelen sesler üzerine kontrole giden kadın, içeride hırsız olduğunu görünce o anları kayda aldı. Şüpheli kameraya görünce hiçbir şey yokmuş gibi uzaklaştı.
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