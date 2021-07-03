03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Karataş’ta kanalizasyon denize akıyor! Kirli su plajdan geçerek denize dökülüyor
Adana'nın Karataş ilçesinde koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle yaz sıcağından bunalanlar sahilleri doldururken, plajın yanından geçerek kanalizasyon suyuyla denize akan dere, halkın tepkisini çekti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ayrıntıları o bölgeden aktardı.