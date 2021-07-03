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Karataş’ta kanalizasyon denize akıyor! Kirli su plajdan geçerek denize dökülüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2021 12:28
Güncelleme:03.07.2021 12:29
Adana'nın Karataş ilçesinde koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle yaz sıcağından bunalanlar sahilleri doldururken, plajın yanından geçerek kanalizasyon suyuyla denize akan dere, halkın tepkisini çekti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ayrıntıları o bölgeden aktardı.
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