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Karasu'da görenleri şaşkına çeviren manzara! Büyüklüğüyle şoke etti

İHA
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Giriş: 26.06.2023 11:15
Sakarya'nın Karasu ilçesinde su kanalında boyları 30 santimetreyi ağırlığı ise yaklaşık 4 kilogram olduğu öne sürülen 4 balık, görenleri şaşkına çevirdi.
Karasuda şoke eden manzara KARASU'DA ŞOKE EDEN MANZARA

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Karasu’da şoke eden manzara
Karasu'da şoke eden manzara
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