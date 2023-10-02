02 Ekim 2023, Pazartesi
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Karasu’da denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cesedi 15 gün sonra çıkarıldı
Bir buçuk ay önce taşındığı Sakarya'nın Karasu ilçesinde 15 gün önce denizde kaybolan 14 yaşındaki genç Muhammet Cebrail Kozan'dan acı haber geldi. Denizde bulunan büyük oranda tanınmaz haldeki cesedin Kozan'a ait olduğu tespit edildi.