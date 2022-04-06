06 Nisan 2022, Çarşamba
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Karantina süreci 16 ay sonunda bitti! Tıp literatürüne geçti!
İstanbul'da yaşayan lösemi hastası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan'ın 85 kez yaptırdığı koronavirüs testi hep pozitif çıktı. Önceki gün yaptırdığı 86. testte sonunda negatif çıkan Kayasan’ın karantina süreci 16 ay sonunda bitti.