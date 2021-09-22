Karantina ihlaline gelen polis, hırsızlık şüphelisi ile karşılaştı

Antalya’da apartman deposundan 2 boş tüp hırsızlığı yapan şüpheli, ‘koronalıyım yaklaşma, sana da bulaştırırım’ sözlerine rağmen vatandaşa yakalanmaktan kaçamadı. Şahıs çaldığı tüpler ile birlikte gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

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Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1595 Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Giriş kat dairede yaşayan Zafer Çevik, şüpheli bir kişinin binaya girdiğini gördü. Çevik, şahsın, komşusunun ismini vermesine rağmen ikna olmadı ve genci izlemeye başladı. Bir süre sonra binadan çuvalla çıkan şahsın, yan binaya girdiğini gören Çevik, daha çok şüphelendi ve genci takibe aldı.Girdiği binadan da elinde bir çuvalla çıkan Hakan K'yı, Çevik durmasını ve gitmemesini istedi. Yakalanacağını anlayan Hakan K, Çevik'e, "Koronalıyım yaklaşma sana da bulaştırırım, bırak gideyim" dedi. Çevik, şüphelinin gitmesine izin vermedi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekipleri karantina ihlali diyerek geldiği anonsta, hırsızlık şüphelisi çıkmasına şaşırdı. Çuvalların içinden biri büyük, biri piknik iki tüp çıktı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.