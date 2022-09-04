04 Eylül 2022, Pazar
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Karaman’da yaşlı adamlar dehşet saçtı!
Karaman’da iki husumetli yaşlı adamın sokak ortasında birbirlerine bıçak ve silahla saldırarak yaraladı. Dehşete düşüren olay güvenlik kameralarına yansırken, yaralılar aynı hastaneye kaldırıldı.