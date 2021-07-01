Karaman’da ‘Vatan-Bayrak’ diyerek yaşlı çiftin 160 bin lirasını dolandırdı

Karaman’da kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 160 bin lira paralarını kaptıran yaşlı çift, şahısların tekrar arayarak para istemeleri üzerine şikayetçi olunca dolandırıldıkları ortaya çıktı. “Polis arkadaş ‘Vatan’ diyecek, siz de ‘Bayrak’ deyip parayı vereceksiniz" diyerek dolandırıcılık olayını gerçekleştiren zanlı polisin titiz çalışması sonucu Şanlıurfa’da yakalanarak Karaman’a getirildi ve tutuklandı.