01 Temmuz 2021, Perşembe
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Karaman’da ‘Vatan-Bayrak’ diyerek yaşlı çiftin 160 bin lirasını dolandırdı
Karaman’da kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 160 bin lira paralarını kaptıran yaşlı çift, şahısların tekrar arayarak para istemeleri üzerine şikayetçi olunca dolandırıldıkları ortaya çıktı. “Polis arkadaş ‘Vatan’ diyecek, siz de ‘Bayrak’ deyip parayı vereceksiniz" diyerek dolandırıcılık olayını gerçekleştiren zanlı polisin titiz çalışması sonucu Şanlıurfa’da yakalanarak Karaman’a getirildi ve tutuklandı.