Karaman'da şaka gibi olay: Doğum gününde 2 kez araç çarptı

Karaman'da okuyan üniversite öğrencisine doğum gününde 1 saat arayla 2 kez araç çarptı. Hastaneye kaldırılan öğrenci, "İkinci kez Azrail'den kurtulduk" diyerek başına gelenlere kendisi de gülerek karşılık verdi.

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