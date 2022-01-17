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Karaman'da korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev yandı

İHA
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Giriş: 17.01.2022 15:14
Karaman'da hareket halindeki bir araç aniden alev alev yanmaya başladı. Aracın alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, öğle sularında Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi.

Organize Sanayi Bölgesi'nden şehir merkezi yönüne hareket halinde olan K.G. hakimiyetindeki 68 ABV 260 plakalı Volkswagen marka Golf model araç, bir anda motorundan alev alarak yanmaya başladı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Otomobilin yandığını fark eden sürücü hemen aracını yol kenarına durdurarak yangını söndürmeye çalışırken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, alev topuna dönen otomobile müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

O ANLAR KAMERADA

Otomobilin yanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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