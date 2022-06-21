21 Haziran 2022, Salı
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Karaman’da feci kaza! Otomobil ile minibüs arasında sıkışan kadın öldü
Karaman’da bir otomobil ile minibüs arasında sıkışan kadın feci şekilde can verdi. Kanlar içinde yere yığılan kadın ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.