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Karaman’da feci kaza! Otomobil ile minibüs arasında sıkışan kadın öldü

İHA
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Giriş: 21.06.2022 16:21
Karaman’da bir otomobil ile minibüs arasında sıkışan kadın feci şekilde can verdi. Kanlar içinde yere yığılan kadın ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.
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