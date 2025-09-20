20 Eylül 2025, Cumartesi
Karaman’da bir kişi yeni aldığı üç tekerlekli bisikletle kaza yaparak yaralandı
Karaman’da bir kişi yeni alınan üç tekerlekli elektrikli bisikleti kullanırken kontrolünü kaybederek devirmesi sonucu yaralandı. Yaralı vatandaş ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.