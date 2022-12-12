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Karaman'da bir kişi tartıştığı arkadaşının kulağını kesti! O da yetmedi sırtından bıçakladı
Olay, bugün akşam saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında meydana geldi.
Salih A. ile Hakkı A., mesaileri bittikten sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarında karşılaştı.
İki arkadaş arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Salih A., arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı.
Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hakkı A. olay yerindeki bir otomobille, Salih A. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hakkı A.'nın kesilen kulağı acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi.
İlk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle özel bir hastaneye sevk edildi.