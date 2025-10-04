04 Ekim 2025, Cumartesi

Karaman’da bir kat aşağıya düşen asansördeki şahıs yaralandı

Karaman’da bir kat aşağıya düşen asansördeki şahıs yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.10.2025 08:49
Karaman’da akşam saat 20.00 sıralarında Koçakdede Mahallesi Hoca Mahmut Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda yaşayan bir kişi evine çıkmak için bindiği asansörün 1 kat aşağıya düşmesi sonucu yaralandı.
